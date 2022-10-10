陳政深：恒指萬七點可作短期支持

港股上周欠缺北水「加持」，整個星期都在淡靜成交中渡過，港股在九月一日至今，日均成交僅有894億元，並只有六個交易日成交逾千億元，因此即使本周北水回歸，整體大市氣氛亦不太樂觀，畢竟北水亦未必可挽外圍不利因素，當中最主要者為市場對貨幣政策之收水憂慮，以及環球主要經濟體動力欠奉的預期。恒指走勢上，18,000點已構成明顯阻力，而下方齊頭關口17,000點則可視為短線支持。然而在策略上，投資者亦可考慮從價值角度審視，進行較長線之部署。

根據業績，集團手頭上的土地儲備，有不少大灣區項目，其總樓面面積達231萬平方米，佔中國內地土儲四成四之多，未來的發展潛力不可小覷；此外，集團目前擁有大量農地，其應佔土地總面積達163萬平方米，而隨着政府加快北部都會區發展，未來的農地轉換難度可望降低，未來三年集團有6至7塊農地可望完成轉換並撥入土儲，成為長遠發展的增長動力。

不過受整體大市拖累，新世界業績公布後股價下跌，主要受累幾個因素，一為港股整體氣氛差，二為市場認為公司派息高於純利，三為其六月底之債務淨額上升了兩成，而總資產增幅僅為14%。然而地產企業多以基本盈利衡量其營運水平，而新世界目前的資產淨值達2,880億元，其現金及銀行存款達622億元，而股份市值僅543億元，以一家藍籌股來說，可說甚為便宜。從較長線的股份投資價值而言，新世界現價有不俗吸引力。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)