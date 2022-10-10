基金擬推反向ETF與「燈神」Jim Cramer對賭

外媒報道，被外國網友視為「燈神」的股壇名嘴克拉默(Jim Cramer)，他以熱烈推薦各種股票而聞名，但報酬卻好壞參半。有趣的是，如今更出現一個能簡單和他對賭的投資方程式。

根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，Tuttle Capital Management計劃推出和「反向克拉默ETF」(Inverse Cramer ETF)，交易代碼為SJIM。

文件顯示，「反向克拉默ETF」為主動式管理的基金，意味操盤的專業投資者將透過社交媒體Twitter及電視來關注克拉默的選股及對整體市場的建議，之後沽空這些股票或使用衍生品，對其建議進行逆向投資。若克雷默對某隻股票或ETF持負面看法，基金經理就會持有長倉。

克拉默「燈神」之舉為網民「津津樂道」，他曾在去年誇獎有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，但在他發表言論不久，伍德旗下旗艦基金淨值暴跌。克拉默又在美國連鎖戲院AMC股價大挫30%前，發表買入AMC股票的言論。

此外，他更錯估華爾街前大行貝爾斯登(Bear Stearns)的前景。2008年3月貝爾斯登倒閉前的6天，他曾在自己節目中指，貝爾斯登並無陷入麻煩，急於拋售股票是笨蛋。惟最後貝爾斯登無法敵過金融海嘯，並要由摩根大通收購，克拉默反被認為是「真正的笨蛋」。

外媒則指，克拉默一直鼓勵長期投資、平衡投資組合波動。克拉默把財經節目當作自己課堂，教人運用洞察力及經驗來選股，幫助他們掌控財務。

Tuttle之前曾推出類似的「反伍德ETF」，交易代碼SARK，而且表現不俗。