傳騰訊暫停收購 黑鯊科技裁近半數員工
2022年10月10日 09:33
東網電視更多新聞短片
內媒引述消息人士指，騰訊控股(00700)已暫時中止收購遊戲手機公司黑鯊科技，原因是收購計劃「不順利」。黑鯊首席執行官羅語舟則回覆指無可奉告。
報道又指，黑鯊近期正在大幅縮減職位數目，此次職位裁撤涉及公司各部門，裁員比例近50%。其中，虛擬實境(VR)項目為重災區，VR業務部門裁員比例達60%，年初招聘的大量VR業務員工被裁撤，仍處於試用期的職員一次過被辭退。知情人士透露，騰訊對黑鯊的收購計劃擱淺，可能是導致黑鯊裁員的一大原因。
黑鯊科技由小米集團(01810)注資成立，酷派和華為等公司前員工共同組建而成。今年1月，內媒引述消息指，騰訊擬收購黑鯊科技，作為布局元宇宙關鍵一步，黑鯊科技整體將併入騰訊首席運營官任宇昕主導的平台與內容事業群(PCG)。如果交易完成，黑鯊科技將進行業務轉型，業務重點將由遊戲手機轉向VR設備，由騰訊提供內容，黑鯊提供VR硬件入口。
內媒日前已引述消息指，騰訊要徹底放棄黑鯊，而黑鯊已下單的上百萬副VR眼鏡或面臨難產。有分析指，收購計劃擱淺，可能是由於騰訊明白元宇宙概念熱度已過，從股市層面看，元宇宙板塊一直下跌。再者，不只是元宇宙板塊，整個科技板塊股價都下滑，包括騰訊。