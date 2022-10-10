傳騰訊暫停收購　黑鯊科技裁近半數員工

報道又指，黑鯊近期正在大幅縮減職位數目，此次職位裁撤涉及公司各部門，裁員比例近50%。其中，虛擬實境(VR)項目為重災區，VR業務部門裁員比例達60%，年初招聘的大量VR業務員工被裁撤，仍處於試用期的職員一次過被辭退。知情人士透露，騰訊對黑鯊的收購計劃擱淺，可能是導致黑鯊裁員的一大原因。

內媒日前已引述消息指，騰訊要徹底放棄黑鯊，而黑鯊已下單的上百萬副VR眼鏡或面臨難產。有分析指，收購計劃擱淺，可能是由於騰訊明白元宇宙概念熱度已過，從股市層面看，元宇宙板塊一直下跌。再者，不只是元宇宙板塊，整個科技板塊股價都下滑，包括騰訊。