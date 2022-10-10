李偉傑：港股顯著調整　中海油可先食胡

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，市場料美國聯儲局加息步伐強勁，本周公布的美國通脹數據亦直接影響市場投資情緒，港股近期急升慢跌，調整幅度亦見顯著，更漸回落至支持位，市況未見特別利好，料本周市場繼續保持觀望態度。

內地三部門約談光伏業界，促勿囤積居奇哄抬價格。李表示，若消息屬實，難免對光伏股股價有短暫影響，但行業有正面剛性需求，光伏的價格可遲早得到回升，消息的影響力不會長遠。現時光伏股處於弱勢，李認為，價格反映業界未有囤積居奇，接下來要看基本環境，即行業間的剛性需求是否殷切、業績表現等。李建議，現階段應留意盈利上有穩定增長的上游光伏企業，更能受惠因需求殷切而帶動上游價格上升。