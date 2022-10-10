李偉傑：港股顯著調整 中海油可先食胡
2022年10月10日 10:41
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華盛證券經紀部董事李偉傑表示，市場料美國聯儲局加息步伐強勁，本周公布的美國通脹數據亦直接影響市場投資情緒，港股近期急升慢跌，調整幅度亦見顯著，更漸回落至支持位，市況未見特別利好，料本周市場繼續保持觀望態度。
美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，包括禁止向中國出口多款用於人工智能及超級電腦的晶片，以及收緊向中國公司銷售用於生產半導體的設備。李指出，半導體股短期難免受壓，有較深的調整幅度，且消息間接拖累汽車及手機設備相關股份。不過，李預期內地或會推出政策支援晶片行業，中芯國際(00981)等晶片股未來或有較穩定支持。
石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)上周決定每日減產200萬桶石油，加上位於俄羅斯的克里米亞大橋近日發生爆炸，地緣政治升溫，刺激國際油價升至每桶92美元水平。但李指出，因美國甚至環球通漲問題持續升溫，加息下難免出現經濟衰退現象，故油價現階段或有所受阻。港股「三桶油」方面，李建議若持有中海油(00883)，股價升至10.4元或以上水平可考慮先食胡，待油價回調後，可於9.5元左右水平再作部署。
內地三部門約談光伏業界，促勿囤積居奇哄抬價格。李表示，若消息屬實，難免對光伏股股價有短暫影響，但行業有正面剛性需求，光伏的價格可遲早得到回升，消息的影響力不會長遠。現時光伏股處於弱勢，李認為，價格反映業界未有囤積居奇，接下來要看基本環境，即行業間的剛性需求是否殷切、業績表現等。李建議，現階段應留意盈利上有穩定增長的上游光伏企業，更能受惠因需求殷切而帶動上游價格上升。