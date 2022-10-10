【高盛推介】騰訊、美團均回調至近期低位　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(10日)開市再度回調，股價連續第3日下跌，現報266港元，跌約1.7%，逼近9月底創的3年低位。據騰訊報表披露，騰訊上周五(7日)於聯交所再回購130萬股，涉資約3.54億元。

美團周一開市失守170元水平。現報161.7元，急挫約6.4%。有券商指料美團提高送餐效率的策略，預期新業務虧損有收窄的空間。該行將美團列為中國互聯網行業首選之一，目標價300元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊及美團好倉於上周四(6日)及上周五皆錄得資金流入，分別合共約930萬及860萬元。

騰訊購23271，行使價320元，2023年2月17日到期，實際槓桿8.2倍，行使價280至320元、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。

騰訊牛64592，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，實際槓桿17.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。

騰訊牛64031，收回價240元，行使價237.2元，換股比率500，實際槓桿8.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，行使價240至280元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，實際槓桿9.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，行使價180至200元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，近15元收回距離牛證。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，熱門條款。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.2倍，價外、低街貨。

美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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