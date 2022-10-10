【高盛推介】比亞迪創半年新低　部署宜重新審視合適條款

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周三(5日)急漲約9.3%後，上周四(6日)跌約2.3%，上周五(7日)失守200港元關口，周一(10日)早段繼續下跌。早上低開約2.8%後跌幅擴大，最低見186.1元，突破半年低位。現報188.8元，跌約4.4%。有報道指比亞迪擬斥資500萬元人民幣建設上海比亞迪擴建項目，料項目建成後每年可處理新型鋰電池7,200萬個，產量則不變。

觀察個股輪證資金流向，上周四及上周五皆錄得資金趁低流入好倉，合共約630萬元。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。

比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.5倍，長年期、低街貨。

比迪牛60197，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近30元收回距離遠牛。

比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，進取、適合即市短線部署近牛。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、低街貨。

比迪熊52348，收回價210元，行使價214元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，市場上最貼熊之一。

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