【高盛推介】比亞迪創半年新低 部署宜重新審視合適條款
2022年10月10日 11:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周三(5日)急漲約9.3%後，上周四(6日)跌約2.3%，上周五(7日)失守200港元關口，周一(10日)早段繼續下跌。早上低開約2.8%後跌幅擴大，最低見186.1元，突破半年低位。現報188.8元，跌約4.4%。有報道指比亞迪擬斥資500萬元人民幣建設上海比亞迪擴建項目，料項目建成後每年可處理新型鋰電池7,200萬個，產量則不變。
觀察個股輪證資金流向，上周四及上周五皆錄得資金趁低流入好倉，合共約630萬元。
投資者如看好，要留意股價回調至近期低位，宜重新審視合適貼價條款，認購證方面的貼價選擇可留意比迪購(24528)。進取高槓桿選擇可留意低街貨比迪購(25038)。中長綫部署的投資者可以留意長年期兼低面值比迪購(24278)。牛證方面的遠牛選擇可留意比迪牛(60197)，與現價有約30元收回距離。近牛選擇可留意屬進取的比迪牛(67147)，為適合即市短線部署選擇。
比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。
比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.5倍，長年期、低街貨。
比迪牛60197，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近30元收回距離遠牛。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，進取、適合即市短線部署近牛。
投資者如看淡，認沽證方面可善用轉倉策略，沽出價內證止賺，轉倉部署價外兼低面值的產品，既可以套現部分資金，也可以維持淡倉部署。可留意低面值的比迪沽(25245)。熊證方面可留意屬市場上最貼熊之一的比迪熊(52348)，與現價有約20元收回距離。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、低街貨。
比迪熊52348，收回價210元，行使價214元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，市場上最貼熊之一。
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