陳偉明：小心港股向下真穿17000關

筆者早前提醒在人行出手穩人民幣及英國啟動買債計劃後，歐美國債孳息率已見回落，在英鎊回穩、美元回軟及人民幣轉强下，港股跌勢已近尾聲，結果恒指上周一(3日)向下假穿17,000關後，已在16,927點見全周低位，及後本港進一步放寬防疫措施、英國政府撤回下調最高入息稅下，港股跌勢已見喘定，之後再借美國製造業數據疲弱減低聯儲局大幅加息預期的藉口在低位大挾淡倉，港股重陽節假期後，在上周三(5日)單日反彈1,008點，重上18,000關，高見18,205點。

市場目前憧憬中共「二十大」後，內地或有刺激經濟措施出台支撐股市，加上十一長假後北水重啟，港股17,000或有支持。筆者要大聲潑冷水地提醒中國十一後疫情有反彈趨勢，內地防疫措施有機會仍要持續嚴謹一段時間，加上人仔跌穿「7算」後，再減息空間不大，小心「二十大」的經濟刺激措施不及預期，港股借勢向下真穿17,000關，目前投資者應該繼續保持對沖，建議Long Put 10月價外1,000點恒指期權，升穿期指今早高位17,480點止蝕。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明