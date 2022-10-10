大華銀行料港今年GDP萎縮0.7%　歐元區明年勢陷衰退

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，考慮到2022年上半年的經濟表現，預計香港今年本地生產總值(GDP)將收縮0.7%，低於政府預期的萎縮0.5%至增長0.5%。該行預測第3季和第4季的季度本地生產總值將分別恢復至按年溫和增長0.7%和1.8%。

展望2023年，該行指出由於比較基數較低、內需隨着旅客回歸而逐步復甦，以及內地經濟可望企穩，將抵銷市場對全球需求的悲觀情緒，帶動香港明年本地生產總值約增長3.5%。

對於港元看法，該行認為整體而言，只要聯儲局繼續加息或將利率維持在較高水平，預計美元兌港元匯率將在2023年第3季維持於7.85。

環球經濟形勢方面，李國基指出，歐洲高通脹加上潛在的冬季能源危機將進一步損害消費和工業活動，從而令整個歐元區難免在2023年陷入經濟衰退，形勢變得更加嚴峻。英國經濟可能已於2022年第3季衰退。儘管美國、歐元區和英國的經濟形勢已轉入衰退狀態，但目前預計2023年國內生產總值收縮幅度較小，美國為-0.5%，英國為-0.1%和歐元區為-1.0%。

他續稱，中國內地的動態清零政策、房地產市場長期疲弱，以及外部需求預期放緩均阻礙經濟復甦。該行預計今年中國經濟增長將放緩至3.3%，隨後在2023年反彈至4.8%，而其政策利率將與美國進一步分道揚鑣，並至少持續至2023年第1季。