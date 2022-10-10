羅奇：美息料須加到5至6厘　美經濟明年難免陷衰退

美國聯儲局9月第三次加息0.75厘，並暗示年底將有更多加息。內媒報道，美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)看來，這樣的力度恐怕仍不夠。他表示，如果假設目前通脹回落軌迹最終會比預計拉得更長，估計名義聯邦基金利率或需升到5%至6%的區間才能達標。

他在接受內媒訪問時指出，聯儲局及市場都低估了價格壓力的擴散，以及在此背景下，重回2%目標通脹水平所需的貨幣緊縮力度。他稱，美國通脹在今年3月達到峰值，但3月後回落速度非常慢，只關注「通脹峰值」會使人們忽略此關鍵問題。

在今年上半年，美國實際國內生產總值(GDP)連續兩季出現下降。羅奇對此表示，目前仍是技術性衰退，並不代表美國經濟一定會陷入大規模周期性衰退。他分析指，在政策利率達到限制性(restrictive)水平前，聯儲局可能還要進行幾次加息，最終導致的「範式轉換」(Paradigm Shift)或將無比劇烈，正是這點讓他相信美國經濟將在2023年不可避免地陷入衰退。此外，在俄烏戰爭引發的能源危機下，歐盟已步入經濟衰退，美國2023年也很有可能面臨同樣命運，全球經濟衰退是大概率事件。

對於美元後市，羅奇認為，美元還會繼續保持強勢。隨着美元攀升，其他國家貨幣貶值，但其出口競爭力也會隨之增強。更主要的問題來自於償債壓力，尤其是已經債台高築的新興市場經濟體。

羅奇也評論了央行作風，對於央行如何用單一政策工具來平衡多重目標，他表示，只有真正獨立於政治壓力的央行才能以聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)式的紀律和專注來解決目前一系列的棘手問題。他表示，堅定不移(Keep At It)並不容易，但歸根究柢，這是唯一出路。