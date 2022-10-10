道期偏軟 日圓曾低見145.67
2022年10月10日 16:11
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●美匯指數報112.87；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1371；美元兌日圓報145.39，日內曾跌至145.67；歐元企0.9705，英鎊處1.1078。金價報1,684美元。布油報97.64美元，紐油報92.43美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌40點。
●恒生指數全日收報17,216點，跌523點或2.95%，連跌3日；國企指數收報5,880點，跌193點或3.19%；科技指數收報3,398點，跌140點或3.98%。主板成交951億港元。https://bit.ly/3Cnv19q
-傳騰訊暫停收購，黑鯊科技裁近半數員工。
●內地A股長假期後復市，滬綜指收跌50點，釀酒股領挫5.3%，金融股跌1.2%，鋼鐵股跌0.4%。https://bit.ly/3CijhFb
●中國經濟：
-外交部：內地經濟平均增長率6.6%居世界前列。
●財庫局：不少大型國際金融機構積極計劃來港舉行高層會議。
●調查：2028年全球數碼匯款需求增至365億美元。
●前景暗淡：
-大華銀行料港今年GDP萎縮0.7%，歐元區明年勢陷衰退。
●高通脹帶挈！全球供應鏈可望明年3月復常。
●美國經濟：
-羅奇：美息料須加到5至6厘，美經濟明年難免陷衰退。
-埃利安：美核心通脹料續升，OPEC+減產損害美國。
●美股：
-基金擬推反向ETF與「燈神」Jim Cramer對賭。
-富可敵國！蘋果一年收入多過唔少國家GDP...
●傳阿根廷將加強管制進口，防止外匯流失。