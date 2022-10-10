【產經直播】上周升幅化灰 港股難保萬七關？
2022年10月10日 16:48
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美國就業數據強勁，市場憂慮美國聯儲局將大幅加息，美股上周五(7日)急跌，加上A股長假後復市受壓，港股周一(10日)低開290點後愈跌愈深，最多跌565點，最終收市跌523點，報17,216點；北水回歸，大市成交增至951億元。不過，恒指已連跌3日，上周升幅全部蒸發，嚟緊仲有得跌？隨時失守萬七關？
中美角力升級，美國限制對內地出口先進晶片技術，晶片股沽壓大，上海復旦(01385)更急瀉兩成。內地政府大唔大機會出手打救內地晶片企業？晶片股係撈貨時機定係避之則吉？
科網股普遍向下，其中美團(03690)跌6%，係咪吸納好時機？另外，有消息指美團計劃進軍香港及國際市場，若消息屬實，對美團業務有幾大利好？
早前OPEC+決定11月起將原油日產量減少200萬桶，油價連升5日，但「三桶油」中僅中石油(00857)有得升，何解？不過，有分析指，年底油價將衝上每桶110美元，機會大唔大？直接買油價ETF係咪可行？
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