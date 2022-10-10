【產經直播】上周升幅化灰　港股難保萬七關？

美國就業數據強勁，市場憂慮美國聯儲局將大幅加息，美股上周五(7日)急跌，加上A股長假後復市受壓，港股周一(10日)低開290點後愈跌愈深，最多跌565點，最終收市跌523點，報17,216點；北水回歸，大市成交增至951億元。不過，恒指已連跌3日，上周升幅全部蒸發，嚟緊仲有得跌？隨時失守萬七關？

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