陳永傑：香港復常現曙光　第四季樓價料跌幅收窄

不經不覺，2022年已來到最後一季。第三季美國接連大幅加息，香港亦於季末正式啟動加息周期，加上疫情未退，買家缺乏信心，二手交投轉淡，樓價跌勢轉急。正當市場一致看淡第四季樓市之際，政府卻在季末頻頻出招，包括放寬入境檢疫變「0+3」及社交距離措施；此外，金管局又突擊放寬壓力測試，由三厘下降至兩厘，接連利好消息出台，釋出振興經濟之決心，對社會及物業市場起一定的提振作用。香港抗疫三年，復常終於見到曙光，現時大市正在好淡爭持格局，第四季樓市走向如何，相信本月中新一份施政報告出台後，將有明確方向。

回顧今年首三季，香港樓市備受第五波疫情的蹂躪，嚴謹的防疫措施打擊民生與經濟。第二及三季持續受疫情影響，經濟復甦速度緩慢，加上美國踏入加息周期、俄烏戰爭等地緣政治等因素影響，本港樓市進一步受衝擊，經濟下行，樓價掉頭回落，並不斷尋底。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)，去年底錄得184.55點，筆者上周執筆之際，CCL最新報170.62點，今年已累跌逾7%。欣慰是，CCL於連跌11周後反彈，上周回升0.75%。

除疫情因素外，息口走勢亦是影響樓市的關鍵因素，雖然香港終於跟隨美國加息，不過未有跟足加幅，僅加0.125厘，幅度較市場預期少；金管局亦隨即出手救市，將壓力測試要求下降一厘，加上現時樓價相比高位已顯著回落，基本上足以抵銷加息令供樓負擔增加的影響。事實上，第四季伊始，市場氣氛漸見改善，不少用家出動尋寶，平盤不乏承接，帶動部分大型屋苑成交量止跌回穩，同時續現「時光倒流價」。

本港疫情緩和，最近政府開始有序放寬防疫措施，推動復常，救經濟，收復失地。本月19日新一份施政報告將公布，全城正在靜待政府有明確清晰的方向，以及一系列救市措施，市場亦熱切期待恢復正常通關。筆者相信最壞時刻已經過去，希望政府趁施政報告同時為樓市「減辣」，以增強經濟復甦成效。展望第四季，樓價跌幅有望收窄，價跌量升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑