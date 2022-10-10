揭秘iPhone 14最貴零件　4納米A16晶片成本高達...

日本媒體揭秘iPhone 14系列的零組件成本！報道調查iPhone 14旗艦機款，零件總成本比去年推出的機款增加約2成，創歷史新高！當中最貴的零件是高端的Pro和Pro Max機款，期內採用台積電4納米、由蘋果自身設計A16，價格高達110美元，是去年13 Pro Max中安裝的A15晶片的2.4倍多。

外媒在進行智慧手機拆解調查的Fomalhaut Techno Solutions公司(東京都千代田區)的協助下，拆解9月發布的iPhone 14系列的3款機款。據Fomalhaut估算，14 Pro Max的零件總成本為501美元，較去年13 Pro Max高逾60美元。據悉，自2018年推出最頂級的Max機型以來，成本一直保持於400至450美元之間，是次成本突然上升60多美元，無論是零件成本或總價，升幅均是2018年以來最大。報道稱成本上升主要原因是半導體。

另相機零組件的性能亦有所提高，價格亦貴不少，3個後置鏡頭中最大1個圖像傳感器的尺寸增大3成，價格貴約5成達15美元。