KANZHUN擬回流香港　向港交所遞交上市申請

該公司於2021年6月11日在美國納斯達克市場掛牌，招股價每股19美元，發行4,800萬股美國存託股份(ADS)，集資9.12億美元。以上周五(7日)收市計16.64美元計，累跌12.42%。

該公司採取同股不同權(WVR)架構，特權股每股享15票，惟本港的機制上限為「一股十票」，公司已預告於上市前的股東周年大會上，尋求股東批准下調特權股投票權至一股十票，以合符香港標準。持有人為公司創辦人、董事長兼首席執行官趙鵬。翻查公司2021年年報，趙氏只持有約1.4億股特權股，沒有持有普通股，持股僅16.2%，投票權達74.3%。

騰訊為該公司第一大機構股東，持有8.3%股份，投票權2.5%；內地投資基金今日資本持有5.8%股份，惟較4月份年報披露時的8.3%，減少2.3%股份。