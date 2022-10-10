【衝突升溫】美狠招重創華晶片業　半導體股遭洗倉

正當俄烏戰爭不斷升溫，美國商務部轄下工業和安全局(BIS)上周五(7日)對內地實施廣泛的半導體相關出口管制，誓要粉碎中國自主生產尖端晶片的希望。瑞信估計，這會威脅兩至三成內地明年添建的晶片產能，密切關注晶片廠的資本開支會有甚麼幅度的調整，更批評全球很多企業恐因為中國業務受阻，損失大筆可資研發的收入。

華府今次「放大招」首先是針對位於內地的晶片生產「設施」實施出口管制，產品涉及FinFET及GAAFET等16納米或以下先進製程的邏輯晶片、18納米或以下製程的DRAM記憶體晶片、128層或以上的NAND記憶體晶片，如果是中資企業的申請就假設全部不批，而外資在華廠房就逐個申請審視。

每逢美國出招打擊中國晶片產業，市場上總會彈出「這是中國加速晶片國產化的機遇」云云，可是內地晶片設備板周一卻是血流成河，尤其是國產化率稍高、對標美國應用材料(Applied Materials)和泛林集團(Lam Research)的刻蝕機廠商，如中微公司暴瀉19.4%，北方華創跌足一成停板，事關華府表明向開發或製造「半導體生產設備及相關物品」施加新的出口許可證要求，況且辣招已令中國晶片製造商資本開支的不確定性驟增。

花旗則憂慮，華府今次出手，可能阻礙荷蘭光刻機巨頭ASML，向中國出口最盡適用於7納米製程的DUV(深紫外光)光刻機。ASML方面僅表示，該企正評估新措施的潛在影響，暫時無法作具體評論。ASML股價周一曾挫3.18%。

華府今次對中國祭出的晶片管制還有一招令人頗為意外，就是限制美國人士(US persons)在「若干」位於中國內地的晶片生產「設施」開發或製造集成電路(IC，即晶片)。瑞信指，即使何謂「支持」有待法律專業人士判斷，新例要求美國人士透過提供設備「支持」製造受關注軍事項目(如導彈與核武)必需的最尖端製程晶片時，須事先取得許可，即使該人士不能定奪受管制物品最終用在何處。

野村則估計，地緣政治緊張會削弱半導體行業日後的復甦力度。該行同時將明年全球半導體銷售額跌幅預測調高5.4個百分點至12.4%，並指絕大多數晶片已不再短缺，或令成熟製程及模擬晶片售價下跌。