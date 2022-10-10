樓價UPDATES：錦豐苑兩房揸4年蝕使費離場

居屋市場再有損手個案，馬鞍山錦豐苑兩房單位明賺實蝕，原業主減價50萬元，於自由市場以550萬元沽貨，持貨逾4年帳面僅賺約3萬元，料蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角維峯高層A室，實用面積約486方呎，兩房間隔，望維港海景，成交價1,200萬元，呎價約24,691元，單位原先叫價1,388萬元，現減價188萬元成交，原業主於2015年2月以約1,160萬元一手購入，扣除使費近平手離場。

●利嘉閣梁啟豪指，天后耀星華庭中層A室，實用面積約332方呎，兩房間隔，成交價593萬，呎價約17,861元，原業主於2007年10月以約284萬元購入，持貨約15年帳面賺約309萬元，期內升值約1.1倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，大坑龍濤苑2座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景，成交價約775萬元，呎價約15,107元，新買家為區外首置客，原業主於2017年2月以約709萬元購入，持貨約5年帳面獲利66萬元。

●利嘉閣黃國然表示，堅尼地城龍翔花園中層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，望維港海景，原先叫價約850萬元，獲買家洽購，雙方議價後累減約155萬元，最新以約695萬元，呎價約18,835元。

●中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島10月至今錄得3宗買賣，平均實用呎價約17,400元，屋苑17座中層A室，實用面積約633方呎，套三房間隔，以1,038萬元易手，呎價約16,398元。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，新蒲崗居屋采頤花園9座中層F室，實用面積約587方呎，三房設計，未補價第二市場叫價730萬元，減價55萬元，減幅約7.5%，日前以675萬元成交，呎價約11,499元。

●美聯殷勒麟指，紅磡黃埔花園11期8座低層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望內街景，今年8月份開盤叫價820萬元，9月份減價至720萬元，終獲區內租客以683萬元承接上車，累積減價137萬元，呎價約13,525元，創同類型單位新低。

●中原張仲偉稱，九龍塘畢架山花園17座低層D室，實用面積約905方呎，套三房間隔，今年6月以1,380萬元放售，累減205萬元，減幅約15%，以約1,175萬元易手，呎價約12,983元，新買家為同區分支家庭客。

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新界區

●利嘉閣劉景駿指，東涌居屋裕東苑C座高層15室，實用面積約426方呎，一房間隔，未補價第二市場以252.5萬元成交，呎價約5,927元，原業主於2001年以約64.75萬元購入，持貨約21年帳面獲利約187.75萬元，期內升值約3倍。

●美聯陳勁匡表示，馬灣珀麗灣21座低層A室，實用面積約549方呎，享海景，原開價690萬元，議價82萬元，以608萬元成交，呎價約11,075元。原業主於2012年8月以約378.8萬元購入物業，持貨逾10年帳面獲利229.2萬元，升值約61%。

●中原王勤學表示，新一份施政報告快將出台，市場觀望，二手交投淡靜。元朗區本月錄約21宗二手成交，剛過去周末僅得3宗。區內朗屏8號1座中層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，開價738萬元，減至713.8萬元沽出，呎價約14,163元，做價創屋苑兩房單位逾1年新低。原業主於2016年8月以564.7萬元買入單位，持貨6年帳面獲利149.1萬元或約26%。

●中原方翰達指出，大埔太湖花園本月暫錄約3宗成交，屋苑5座中層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約565萬元，議價後以528萬元易手，呎價約14,873元。原業主於2013年2月以328萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約200萬元，升值約61%。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔新峰花園6座頂層連天台單位，實用面積約826方呎，連約756方呎天台，三房連套房設計，以918萬元成交，呎價約11,114元。原業主於2015年8月購入單位，作價約880萬元，持貨7年帳面獲利38萬元，升值僅約4.3%，扣除釐印等成本接近平手離場。

●美聯楊浩然指出，大埔嵐山8座地下連花園特色戶，實用面積約828方呎，原開價1,000萬元，減價17萬元，以983萬元成交，呎價約11,872元。原業主於2014年8月以約715.9萬元購入物業，持貨逾8年帳面獲利267.1萬元，升值約37.3%。

●中原許秋偉表示，火炭駿景園本月暫錄1宗成交，屋苑11座高層D室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，開價約1,328萬元，減至1,228萬元沽出，呎價約11,819元。原業主於1997年以1,120萬元購入單位，持貨25年帳面獲利約108萬元，升值約9.6%。

●中原陳廸豪指出，沙田第一城10月暫錄約11宗成交，呎價約14,907元，與上月同期相若，屋苑18座中層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，開價約780萬元，累減約112萬元，以668萬元易手，呎價約13,802元。原業主於1997年以424.8萬元購入單位，持貨25年帳面獲利約243.2萬元，升值約57.3%。

●中原敖國偉表示，沙田中心本月暫錄約2宗成交，屋苑唐寧大廈中層B室，實用面積約347方呎，9月放盤叫價約650萬元，買家還價至537萬元成交，累減113萬元，呎價約15,476元。原業主於2014年2月以435萬元買入單位，持貨8年帳面獲利102萬元，升值約23.4%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，放盤1個月減價50萬元，已補價自由市場成交價550萬元，呎價約12,615元。原業主於2018年2月以547萬元入市，持貨逾4年帳面僅賺約3萬元，計及使費料損手離場。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山薈朗1座高層A01室，實用面積約229方呎，開放式間隔，原開價398萬元，放盤3個月，減價33萬元或約8.3%，以365萬元承接，呎價15,939元。原業主於2016年9月購入上址，作價335萬元，持貨6年帳面獲利30萬元，升值約9%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗本月暫錄約3宗成交，屋苑1座中層B03室，實用面積約266方呎，開放式間隔，以370萬元易手，呎價約13,910元。原業主於2016年以316萬元入市，持貨6年帳面獲利約54萬元，升值約17.1%。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳維景灣畔15座中層H室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以783萬元易手，呎價約15,174元。原業主2012年以約425萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約358萬元，升值約84%。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城MONTARA第2B座中層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開放式廚房，以780萬元易手，呎價約7,333元。原業主於2019年5月以791萬元買入物業，持貨3年多帳面蝕讓11萬元。