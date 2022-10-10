25%台商擔憂台海局勢　撤華轉戰東南亞

美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)近日發表報告指，25.7%在內地的台灣廠商已將部分產線或採購遷出，其中63.1%選擇東南亞，顯示在擔憂台海局勢之下，台資正持續推行「新南向政策」。

首7月新南向投資佔四成

日本傳媒引述CSIS報告指，除了四分之一在華台商已將部分產線或採購移出外，另有三分之一台商表示有此考慮；另在對兩岸軍事衝突的高度擔憂下，有76.3%受訪台商認為，台灣必須降低對內地經濟的依賴。

報道引述台灣智庫分析指出，基於在華經商出現愈來愈多的支出與可靠性疑問，新南向政策是戰略轉移的一環，因此台灣投資者尋求支持東南亞國家的經濟發展。數據顯示，今年首7個月，台灣在18個新南向國家投資佔台灣整體對外投資的43.9%。

調查又發現，台商不僅遷出內地，也正在轉移出台灣。受訪台商中，有13%表示已將部分業務移出台灣，另有20.8%有此考慮，且高達67.8%擬前進東南亞。隨着台商多元化區域布局，台商與內地關係正以10年前無法預測的方式減弱與重塑。此調查於7月下旬對500家台灣企業高層進行，並於上周公布調查結果。

「棄港轉星」趨勢不明顯

不過，由於新加坡與台灣有CSR互換協議(共同申報準則)，在避稅考慮之下，對台灣高資產族群眼中，新加坡的吸引力較香港降低不少，故台資「棄港轉星」的趨勢暫不明顯。