美股早段個別發展　福特評級遭下調股價挫7%

有調查顯示，投資者對即將到來的第3季企業業績期悲觀。美股周一早段個別發展，道指升119點，至29,416點；標指升1點，至3,641點；以科技股為主的納指跌45點，至10,606點。

恒指夜期方面，升32點，至17,253點，高水36點。

隨着新一輪業績期本周展開，美國MLIV Pulse的調查結果發現，受訪的724名投資者當中，有六成認為此輪財季將再拉低標指水平，約一半受訪者認為股票估值將進一步低於過去十年的平均水平，意味美股勢掀起新一輪跌浪。

調查又指出，六成受訪者認為蘋果公司(Apple Inc.)的業績十分關鍵，將為消費者需求、供應鏈、美元和息口上升影響等狀況帶來啟示。

盛寶銀行股票策略主管Peter Garnry預期，第3季業績將令人失望，預期第4季出現明顯下行風險，上季業績需注意生活成本對消費品需求的影響及高工資蠶食企業盈利。

摩根士丹利亦指，產品庫存、勞動成本和其他潛在費用將減少企業現金流。高盛則認為，美元高企、毛利受壓和稅收變化是上季業績三個主要風險。

通脹水平同樣為左右股市的關鍵。耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇表示，聯儲局和市場都低估了通脹的擴散及及通脹重返2%目標所需貨幣政策緊縮力度，即使通脹水平在3月到頂，惟其後的回落速度緩慢，故不可只關注「通脹頂點」。

他又指，假設目前通脹回落時間比預計長，料聯邦基金利率目標或需升到5至6厘區間，預期美國明年將無可避免步入衰退，歐盟因歐烏戰事觸發能源危機而陷入衰退，直言明年「全球不發生經濟衰退才是奇迹」。

企業消息方面，通用汽車(GM)和福特(Ford)被外資券商瑞銀分別調低評級至「中性」和「沽售」，目標價分別下調18和3美元，至38和10美元，該行料汽車行業在衰退前景下，需求將在短期內急速下滑。GM股價周一早段曾跌4.8%，福特則跌7%。

電動車企Rivian上周宣布召回約1.3萬輛電動車，主因發現輕微結構缺陷，儘管有消息指是次召回成本不高，惟仍繼續拖累股價曾跌7%。