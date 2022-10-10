新盤UPDATES：元朗錦田北現樓項目即將上載樓書

踏入第四季，有豪宅項目搶先開售，石硤尾新盤上載首張銷售安排，以招標形式發售逾4,300方呎的分層戶。元朗錦田北現樓項目籌備本周上載樓書，今(10日)率先披露單位戶型分布。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna本周上載樓書

戶型分布方面，標準分層單位提供7種戶型，實用面積介乎270至670方呎。其中，開放式單位實用面積為270及279方呎，提供26伙。至於，一房及兩房的複式戶屬該期數獨有的全新戶型，實用面積433方呎起。另有連平台花園或連天台特色戶，實用面積有275至1,155方呎，提供16伙。

●石硤尾緹外首推分層大戶招標發售

資料顯示，上述項目僅提供64伙，由3座院墅及5座住宅大樓組成，當中住宅大樓設61間分層單位，實用面積介乎3,466方呎至8,583方呎，戶型由四房至五房間隔。而院墅實用面積為 11,382方呎至11,692方呎，設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

●啟德THE HENLEY II周五賣1伙連天台特色戶

●屯門御半山II期推兩伙頂層連平台戶招標出售

●大埔白石角朗濤四房海景戶6,291萬新高價沽

●上環CAINE HILL一房885萬元沽