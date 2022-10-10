新盤UPDATES：元朗錦田北現樓項目即將上載樓書
2022年10月10日 21:58
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踏入第四季，有豪宅項目搶先開售，石硤尾新盤上載首張銷售安排，以招標形式發售逾4,300方呎的分層戶。元朗錦田北現樓項目籌備本周上載樓書，今(10日)率先披露單位戶型分布。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna本周上載樓書
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周一(10日)首度披露單位戶型分布，入場特色戶實用面積由257方呎起。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤部署本周上載樓書及開放示範單位予傳媒預覽，預計下周開價，並於月內開售。他透露，該盤會以市價推售，但不排除首張價單價錢較吸引。
戶型分布方面，標準分層單位提供7種戶型，實用面積介乎270至670方呎。其中，開放式單位實用面積為270及279方呎，提供26伙。至於，一房及兩房的複式戶屬該期數獨有的全新戶型，實用面積433方呎起。另有連平台花園或連天台特色戶，實用面積有275至1,155方呎，提供16伙。
●石硤尾緹外首推分層大戶招標發售
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周一(10日)上載首張銷售安排，落實周五(14日)以招標形式發售第1座5樓B室，實用面積4,374方呎，採四套房隔。該單位的客廳空間偌大，長約11.3米，闊約6.8米，佔地逾800方呎。另特設工人工作間。該單位招標期由10月14日至11月30日。
資料顯示，上述項目僅提供64伙，由3座院墅及5座住宅大樓組成，當中住宅大樓設61間分層單位，實用面積介乎3,466方呎至8,583方呎，戶型由四房至五房間隔。而院墅實用面積為 11,382方呎至11,692方呎，設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。
●啟德THE HENLEY II周五賣1伙連天台特色戶
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，上載最新銷售安排，將於周五(14日)招標發售1伙連天台特色戶。該單位為第1座40樓E室，實用面積575方呎，兩房間隔，連311方呎天台。招標期由10月14日至10月31日。
●屯門御半山II期推兩伙頂層連平台戶招標出售
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，上載最新銷售安排，落實於本周五(14日)以招標形式發售兩伙頂層連平台戶。包括第2B座32樓C室，實用面積854方呎，採三房連儲物室間隔，客飯廳外連615方呎平台。同時，第2B座32樓D室，實用面積725方呎，採三房連儲物室間隔，連367方呎平台。招標期由10月14日至12月31日。
●大埔白石角朗濤四房海景戶6,291萬新高價沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，透過招標售出1座11樓A室，成交價及呎價為項目分層戶新高。上述單位實用面積為2,083方呎，採四房兩套間隔，享有海景，連同1個車位以6,291.7萬元沽出，呎價30,205元。據悉，該單位買家鍾情全海景特色大單位，故此決定購入。
●上環CAINE HILL一房885萬元沽
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，最新售出21樓B室，實用面積278方呎，一房間隔，成交價約885.9萬元，呎價約31,867元。