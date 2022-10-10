中遠海控首3季近千億　但單睇第3季就……

之所以要重列，主要是今年增持上海天宏力資產管理有限公司股份81%，使其成為全資附屬公司，因此構成同一控制下企業合併，「根據企業會計准則，需重述上年同期數」。

不過，原本去年首3季的列帳純利也有675.9億元，跟更新後的數字幾乎一樣。中遠海控8月底公布的中期業績顯示，其今年上半年及去年上半年之純利分別為647.22億元及370.97億元。以此推斷，中遠海控上季可能只是賺324.84億元，以全球經濟一片哀鴻遍野來說已經很難得，可是按年增長恐怕只有6%左右。

中遠海控於最新盈喜公告稱，2022年首3季，國際集裝箱運輸供求關係較為緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行，期內中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為3,163.95點，按年上升31.9%。面對新冠肺炎疫情反覆、地緣局勢持續緊張、全球供應鏈遲滯等多重挑戰，該企始終堅定以客戶為中心，積極應對全球經貿變局，創新舉措深化保供穩鏈，持續強化降本增效和風險防控，取得了較好的經營業績。

副總經理陳帥9月初表示，其時SCFI美西航線運費為每個大櫃(40呎集裝箱)3,959美元，運費下跌原因包括主要航區港口堵塞有所緩解，運力得到逐步釋放，而且通脹壓力加大、能源價格高企等拖累市場需求出現一定程度的下滑。不過，陳稱，該企歐美幹線出口方向長期協議貨物比重均在一半以上，亦對核心合約客戶的履約能力有信心，不會出現毀約情況，整體影響有限。