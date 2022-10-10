二手低迷連環蝕讓　太安樓細戶揸5年輸錢離場

市場對細價樓向來有一定需求，但淡市下同類物業都要蝕讓才有承接。西灣河太安樓細單位，僅以320萬元售出，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約19.8萬元。

港島私樓價險守「3球」。中原陳凱超稱，上述單位為低層38室，實用面積約274方呎，原則開放式，後改成兩房，呎價約11,679元。新買家為長者客，賣出西區唐樓以「一筆過」形式入市。原業主於2017年12月以339.8萬元購入。

沙田上車屋苑繼續損手。該行曾展鵬表示，花園城1期雅麗苑低層C室一房戶，實用面積約301方呎，8月中開價約438萬元，減至427萬元售出，呎價約14,186元。原業主於2019年5月以493萬元入市，帳面虧蝕66萬元。

新盤供應充裕地區，樓價跌勢亦顯著。該行柯勇表示，將軍澳日出康城7A期MONTARA第2B座中層C室，實用面積約450方呎，剛以780萬元易手，呎價約17,333元。原業主持貨約3年多帳蝕11萬元。

此外，鐵路及藍籌屋苑樓價同時失守。香港置業黃晟晉指，將軍澳城中駅6座低層B室，剛售約713.8萬元，呎價約14,191元，低市價約15%。中原王勤學稱，元朗朗屏8號1座中層D室，減至713.8萬元沽出，創兩房戶逾一年新低，呎價約14,163元。

美孚特色戶劈逾千萬沽

美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城智星閣低層兩房則王，僅售約928萬元，呎價約15,945元。中原馮健平續稱，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號連平台花園特色戶，劈價1,020萬元，剛售1,780萬元。

中原指，10大屋苑於本月首9日僅錄約20宗登記，較2003年沙士同期跌約83%，較2008年金融海嘯亦少約85%，預計10月同批同屋苑成交量或低於100宗，勢創38個月新低。