芝加哥聯儲行長：通脹快滑落　經濟軟着陸不會爆衰退

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯周一(10日)稱，就算聯儲局繼續加息，仍有可能在失業率不大增的情況下降低通脹，反駁聯儲局正推動全球及美國走向急劇衰退的論點。他表示：「我認為我們可以相對較快地降低通脹，同時避免經濟衰退。」

他在提交予全國商業經濟協會會議的書面致詞中表示，仍然認為目標聯邦基金利率將在明年初升至「略高於4.5%，然後在一段時間內保持在這一水平」。某些分析師認為，這正對金融市場造成危險壓力。

埃文斯承認存在波動性，他認為因為就業市場和供應鏈之間的「不尋常的相互作用」，「勞動市場壓力對通脹的影響比平常情況更大。」

較高的利率抑制需求並減少勞動市場的「熱度」，埃文斯稱，同樣的動態應該會令通脹下降，「而不必以失業率顯著升高的形式在經濟中造成過度疲軟」。

聯儲局目前預測，失業率將由9月的3.5%上升至明年底的4.4%，而聯儲局的通脹目標則由8月的6.2%降至2.8%，朝聯儲局2%的目標邁進一步。埃文斯稱其為「看來不錯的軟着陸」，「雖然與今天相比，這確實代表勞動市場明顯疲軟，但這些肯定不是類似衰退的數字。」