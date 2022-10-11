東方日報B1：經濟復常幻滅　滬股插穿三千

內地A股在十一長假期完結後，周一復市，惟3大指數高開低走，最終滬綜指失守3,000點大關，為逾5個月以來收市新低。正當市場憧憬下周日展開的「二十大」會議後，會對嚴格的疫情防控措施有所放寬，以推動經濟盡快復甦之際，官媒周一發表評論文章表示，病毒風險依然存在，「躺平」沒有出路，強調有基礎、有條件、有能力實現動態清零，「堅持就是勝利」，變相讓市場對經濟復常的一絲希望亦告幻滅，令股市、經濟皆陷入信心危機！

周一滬深兩市近4,000隻個股下跌，美國限制中國取得高階晶片，半導體板塊周一跌近7%。釀酒板塊午後跌幅擴大，「股王」貴州茅台挫逾4%。其餘旅遊、化纖、食品飲料、IT設備等板塊跌幅亦居前。

滬綜指收跌1.66%至2,974點；深成指挫2.38%至10,522點；深圳創業板指數跌2.3%至2,236點。滬深兩市成交額6,280億元（人民幣●下同），較長假前交易日增671億元。

互聯互通復市首日，北向資金整天淨買入14.31億元，其中，滬股通淨賣出3.82億元，深股通淨買入18.12億元。分析認為，十一假期後回來未能迎得「開門紅」，加上滬綜指失守3,000點心理關口，加深市場恐慌情緒。除非「國家隊」在二十大前出手「護盤」，否則指數上需要先築底才能夠穩住，投資者暫時適宜先行觀望，持盈保泰。

本年至今滬綜指已累挫18.28%，然而疲弱的走勢下，無阻內地企業以A股首次公開招股(IPO)為首選。外媒引述統計指出，今年內地企業IPO總額達890億美元(約6,942億港元)，當中88.8%選擇留在內地A股上市，多於使用傳統的上市地如紐約(佔0.3%)或香港(佔10.9%)。內企留內地IPO的佔比也較2020年和2021年的51.5%和61.1%顯著上升。

分析認為，上述趨勢與境外經濟低迷、通脹狂飆不無關係。畢竟相較之下，內地通脹仍處低位，且經濟增長仍是正數。此外，內地自2019年底起對科網、教育等多個行業的監管風波，以至近期中美角力下，美方隨時可將多隻中概股除牌，都令內企不選擇「向外走」。

不過，環球經濟收縮亦正在影響着內地經濟。全球最大的港口上海港，9月貨物吞吐量為4,200萬噸，較上年同期下降2.5%；貨櫃吞吐量按月顯著下降7.3%，可見隨着經濟衰退陰霾加劇，全球需求均減弱，加上通脹和利率上升，遏抑消費者和企業支出。

然而，內地尚不缺政策工具穩定市場。中國人民銀行公告稱，9月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款(PSL)1,082億元，期末PSL餘額為26,481億元。據統計，這是2020年2月來PSL餘額首次增加，且增量為2018年2月來最大。

PSL作為工具於2014年設立，主要目的乃通過政策性銀行提供資金來支持棚戶區改造項目，曾扭轉當時房地產市場的低迷局面，但卻同時加劇了三、四線城市的房地產泡沫而受到批評。相隔兩年央行再祭出此招，或要向市場釋出信號，即當局會以一切可行的方式去提振信貸需求，為經濟保底。