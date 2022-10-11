黃永輝：OPEC+減產行動料托起油價

紐約期油上周累升17%，從每桶79.5美元升至每桶92.6美元，主因期間石油輸出國組織及盟國(OPEC+)開會達成協議，將石油生產配額每天削減200萬桶。

雖然許多報道都說日產量減少200萬桶，但在此澄清一下，200萬桶的數字是指配額，而不是產量。在9月，涉及的23個產油國中有15個的產量低於其當前分配的配額水平，就算減配額後，仍有13個國家上月的石油產量續低於將在11月實施的新配額。換句話說，如果遵守配額上限，減少的配額實際上只將削減10個國家的石油產量。

雖只影響不及一半產油國的產量，實際減產數字仍然有機會達至每天約130萬桶，對可能在全球經濟放緩甚至步向衰退的情況下，支持油價企穩，進而為反彈提供動力的作用仍十分可觀。自10月5日OPEC+宣布減產以來，儘管同期美元在債息上升帶動下走強，美匯指數上漲2.4%，紐約期油價格仍漲逾7%。

有助激勵產能投資

是次將會實際減產的主要是沙特阿拉伯和阿聯酋，分別為55.2萬桶及17.1萬桶，在國際制裁下，俄羅斯上月出產原油只有973萬桶，只是當時配額1,100萬桶的88%及新配額93%。

再者，俄羅斯副總理諾瓦克上周三表示，俄羅斯可能會進一步削減石油產量，以抵銷西方對俄國在烏克蘭的行動實施價格上限的負面影響。

鑑於更多的俄羅斯原油可能退出國際市場，加上油價並未遠低於大多數產油國可以接受的90至100美元一桶的範圍，此時OPEC+宣布減產在市場上存在一定爭議，而這一決定亦可能會激怒一直希望壓低油價以減輕通脹壓力的美國政府。

不過，OPEC+減產的其中一個原因是因為認為當前石油業投資不足，全球的閒置產能太少，必須要更高的油價以激勵適當的投資，才能夠保證在中長期有充足石供應，故仍看好油價前景。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)