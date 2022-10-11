高盛、大摩齊響警　預告「艱難的財報季度」降臨

外媒報道，由於需求放緩和成本飆升等宏觀經濟風險加劇，投行高盛及摩根士丹利的策略師亦先後作警告：美股投資者將迎來「艱難的財報季度」。

摩根士丹利投資總監兼首席美國股票策略師Michael Wilson表示，「庫存、勞動力成本及其他隱性支出上升正對企業的現金流造成嚴重衝擊，」直言亦觀察到市場已「開始出現裂痕」，亦有行業領導的公司亦出現營收和利潤不及預期的消息。

與此同時，高盛首席美國股票策略師David Kostin認為，美元飆升、利潤受壓和稅收變化將時即將來臨的業績季中所面對的3個主要風險。

Kostin指出，在歷史上，美元升值通常會導致銷售超過預期的情況減少，他以美國服裝公司Levi為例，指由於美元升值，使該企上周發布業績低於預期。Levi稱，美元持續走強「將支持完全是在美國國內銷售的公司股票表現，較海外銷售比例為高的公司股票好」。

Kostin稱，「若宏觀環境惡化，庫存過剩將打壓企業利潤，」按照《降低通脹法》，由2023年開始，政府將對公司帳面盈利徵收15％的最低稅率，對股票回購征稅1％，將會對標指成分股公司的盈利構成壓力。

Wilson則認為，「在基本面惡化被更充分地消化之前，熊市不會結束」，而市場情緒亦會持續受外圍經濟環境所影響。