傳孫宇晨為火幣收購者　南韓加密平台員工盜竊判監

加密貨幣交易所火幣全球(Huobi Global)上周宣布，其內地創始人兼最大股東李林，已把公司控股權售予香港百域資本(About Capital)，強調不會對火幣的核心運營和業務管理團隊造成影響，之後市場有消息指，其實這次背後真正的收購者是波場(Tron)創始人孫宇晨，而孫的英文推特(Twitter)帳號更將簡介連結更換為火幣的官網網址。

消息指，在李林出售火幣控制權的交易上，About Capital只是作為中間橋樑，其背後真正的核心收購者是孫宇晨，又指孫於上周六曾現身在新加坡的交易現場。火幣於周一發的公告表示，成立全球顧問委員會，前五位顧問包括百域資本創始人陳亦驊、火幣共同創始人杜均、香港科技大學副校長汪揚、Valkyrie共同創始人Leah Wald，以及孫宇晨。不過，有指孫表示未有參與上述交易，僅承認獲邀擔任火幣全球的全球顧問。

火幣於2019年底關閉了其美國業務，此後一直沒有重新開放。在內地對加密貨幣進行全面打擊後不久，該交易所於去年關閉了在內地的業務。

南韓加密平台員工盜竊判監

此外，上周傳來世界最大的加密資產交易所幣安的BNB Chain公鏈遭黑客入侵，損失價值約一億美元，各地都在加強對加密資產活動的執法。外媒報道，南韓某加密交易平台一名員工近日被當地法院判處兩年監禁，據報這名員工被指控其從2018年6月至2019年2月通過53次盜竊，共竊取該交易平台總價值為3億韓圜(約163萬港元)的比特幣，目前該交易平台已經關閉。