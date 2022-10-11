內房新盤仍低迷　二手成交反彈54%

內地政府連月出招刺激買樓需求之際，十一長假期(即10月1至7日)期間內地一手住宅成交仍未走出低谷，反而是二手樓銷售率先回暖。

爛尾項目陰影拖累

房地產研究機構克而瑞數據顯示，十一長假期內，內地40個重點城市一手住宅成交96.2萬方米，按年下跌26%。一線城市按年跌58%，二線城市及三線城市分別跌18%及9%。該機構直言，期內局部城市熱度回升主要是「以價換量」的短期效果，本季樓市難言樂觀，預期全年整體成交規模回落20至30%。

反觀貝殼研究數據顯示，50個主要城市的二手住宅成交量在十一長假期勁彈54%，比起2020年同期甚至高約3%，每日平均到訪量按年改善約7%，反映買家參與二手樓市場的興趣提升。

一、二手樓銷情出現較大差異，券商野村相信，乃由於早前預售項目爛尾的陰霾導致，料買家對項目延遲完工的憂慮，將持續拖累民營開發商未來幾季的銷售表現，尤其是這些開發商的營運及財務狀況已持續惡化。該行又謂十一長假期一手住宅表現不佳，不會為市場帶來負面驚嚇，因為市場一直相信內地買家信心低迷及樓市疲軟。

禹洲銷售額跌74%

大摩降房產股盈測

不過，投行摩根士丹利認為，內地短期將不會有重要刺激措施推出，現時買家信心疲弱，加上經濟前景未明朗，相信銷售要到明年第三季才有望反彈，惟預計不會出現日本房地產危機後的「迷失10年」。該行下調內房股今年至後年盈利預測12至16%，下調內房板塊至與「大市同步」，並呼籲投資者保持耐性，宜待更清晰的復甦訊號。