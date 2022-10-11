陳蓓敏：冀港府活化提取強積金以解市民燃眉之急

美國9月非農新增職位錄得26.3萬個，較市場預期為佳，失業率跌至3.5%優於市場預期。美國連番加息後，勞工市場仍見強勁，可見美國根底之強，可忽視任何衝擊。早前颶風伊恩帶來災難影響性，造成超過100人死亡，佛羅里達經濟損失慘重，但仍未對拜登政府有任何影響。剛過去周末，矚目事件非克里米亞大橋爆炸莫屬，訊息令市場擔心地緣政治緊張氣氛拉升。冰封三尺，非一日之寒，市場憂慮也有其道理。環顧全球局勢，歐洲受多面夾擊，受影響較大，多事之秋，如何拆局，真是豬八戒照鏡。寒冬將至，歐洲多國紛紛為居民提供天然氣補貼和有限度供氣等措施，未見對中、小企業 輔助，高息開支和高天然氣價格，令各行業中、小企業百上加斤，面臨結業潮。昨日(10日)外圍日韓台休市。

美國繼續對中國發出制裁清單，國內股市復市，錄得跌幅低於2%。港股維持弱勢，恒指跌逾500多點。10月過去一半，地緣政治影響下，港股難見奇迹。強積金隨着市場弱勢，累積虧損，世界政治愈見動盪不穩，回報難見優異，其他國家已有例子活化提取，以解燃眉之急。希望港府能體諒供款者之痛。息口向上下，買股賺息吸引力退減。市場力量難聚，財力豐厚企業會繼續借機慢慢回購其集團股票，股價應較偏穩。隨着香港寬鬆入境防疫措施，未來數月有助人流活動性，料有助零售市場。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082)