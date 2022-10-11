道指跌93點　金價跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報113.18；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.1526；美元兌日圓處145.66；歐元報0.9709，英鎊報1.1074。金價處1,669.44美元。布油報96.03美元，紐油報90.86美元。比特幣跌1.4%，報1.91萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報29,202點，跌93點或0.32%；標指收報3,612點，跌27點或0.75%；納指收報10,542點，跌110點或1.04%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報17,084點，跌131點或0.77%。

●即月恒生指數夜期收報17,122點，跌99點，低水95點，成交17,853張。

●紐約期油跌1.51美元或1.63%，收報每桶91.13美元；布蘭特期油跌1.73美元或1.76%，收報每桶96.19美元。

●紐約期金收報每安士1,675.2美元，跌34.1美元或2%。

●英國富時100指數收報6,959點，跌31點或0.45%；德國DAX指數收報12,272點，跌不足1點；法國CAC指數收報5,840點，跌26點或0.45%。

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