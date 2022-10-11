伯南克：美國存在金融穩定風險　但肯定好過2008年

外媒報道，剛奪得諾貝爾經濟學獎的美國聯儲局前主席伯南克(Ben Bernanke)認為，由於俄烏戰爭及貨幣匯價波動令經濟受壓，決策者要留意全球金融環境任何的惡化情況。

伯南克在記者會上表示，金融狀況可能未出現嚴重問題，但投資者仍要密切注視，因為金融體系確實存在危機。

伯南克指出，雖然美國目前可能存在一些金融穩定風險，但肯定不會像14年前那樣陷入困境。不過例如在歐洲，金融機構可能因俄烏戰事導致天然氣停供而受壓，而新興市場則正面對強美元及資本外流。

他認為，聯儲局在試圖讓經濟軟着陸，壓低通脹且不引發衰退的過程中，仍面對「非常艱巨的挑戰」。隨着經濟因聯儲局加息而放緩，決策者在制定貨幣政策時，「將開始平衡」物價穩定及就業最大化這雙重目標。此外，他提醒，應該記住通脹目標是一個中期目標，毋須在6個月之內達標。

伯南克擔任聯儲局主席期間，曾經有處理2008年金融海嘯的經驗，他對處理金融危機的相關研究，使他和另外兩名美國經濟學者，芝加哥大學的Douglas Diamond及華盛頓大學的Philip Dybvig，共同獲得今年諾貝爾經濟學獎。