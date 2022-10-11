摩通CEO：全球經濟明年中陷衰退　標指恐大冧

外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙接受訪問時表示，在非常、非常嚴重的眾多不利因素齊集下，預料美國及全球經濟明年中會陷入衰退。

他指，美國經濟目前仍良好，消費者的情況比2008年金融危機時好，「你討論經濟，不能不談未來會發生的事，而且是非常嚴重的事。」

多個指標已敲響警鐘，戴蒙列出多個因素，包括通脹失控的影響、加息幅度超預期、量化緊縮的不明影響，以及俄烏戰爭。「這些都是非常、非常嚴重的事情，會將美國及全球推至……我指的是，歐洲已陷入衰退，並可能在6至9個月後，會令美國陷入一定程度的衰退。」

此外，戴蒙直言，通脹衝上40年高位，但聯儲局卻袖手旁觀，現時急劇加息明顯是追落後。他表示，希望聯儲局能夠成功，剛好令經濟只溫和放緩。

戴蒙指，不知道美國會衰退多久，認為市場參與者需評估一系列結果。「衰退可能非常溫和，也可能是非常嚴峻，很大程度上取決於俄烏戰爭的結果，所以難以預料，但要做好準備。」戴蒙又指，可以確定的是，市場仍會波動，並警告金融市場可能會失去秩序。

對於標指前景，戴蒙認為，標指在目前水平很容易下挫20%，之後又會再瀉20%，而且會跌得比第一次更痛。