新東方曾挫逾1成　美SEC指無法檢查底稿

該公司周一(10日)公布，於2022年9月29日向美國證券交易委員會(SEC)提交其截至2022年5月31日止財政年度的20-F表格年度報告，並於該提交後於2022年10月6日(美國東部時間)獲美國證交會暫定為委員會識別的發行人。

此乃美國證交會根據外國公司問責法及其據此頒布的實施規則開始作出有關識別以來，公司首次被識別。公司明白該識別表明美國證交會確定公司所聘用就截至2022年5月31日止財政年度的財務報表出具審計意見的核數師，其工作底稿無法由美國公眾公司會計監督委員會(「PCAOB」)進行全面檢查或調查。

根據外國公司問責法，倘公司因PCAOB無法檢查核數師的工作底稿而連續3年被美國證交會識別，公司股份或美國存託股份將禁止在美國的國家證券交易所或場外交易市場進行買賣。

公司一直積極探索可能的解決方案，以保障其持份者的利益。公司普通股自2020年11月起在香港聯交所主板上市，美國存託股與普通股可全面互換。公司將繼續同時遵守中國及美國的適用法律及法規。