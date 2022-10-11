熊俊傑：美元仍是投資基調　美匯倘見116宜考慮獲利

上周五(7日)美國就業和工資數據顯示當地勞工市場仍然相當強勁。9月份增加26.3萬個職位，並向上修正前值至25.5萬。總就業人數創歷史新高，高達1.53億，較2020年2月疫情前水平高出50萬。教育醫療、消閒和酒店業成最大貢獻分類，但零售業、金融業、貿易和運輸業的就業增長放緩。

此外，失業率從3.7%回落至3.5%，低於市場預期的3.7%。數字上顯然是明顯改善，但背後仍然面對勞動參與率偏低的問題，參與率小幅下降至62.3%。參與率低主要是由於55歲以上的工人未有重返工作崗位，這或暗示提前退休或健康問題可能仍然是缺乏工人填補職位空缺的主要因素。參與率在疫情前水平保持在63%以上，如果按疫情前的參與率衡量，失業率達至5.2%，與對上一個月相同。

數據雖然亮麗，美國國債孳息率全線向上，2年期孳息率上升至4.34%，距離多年高位僅差不到1點子。不過，在非農就業報告公布後，美匯指數(DXY)上漲不足半個百分點，上周五全日波幅更較上周三(5日)、四(6日)為低。參考掉期合約，市場預計聯儲局11月會議加息幅度約在0.75厘，並未對市場預期造成太大變化。

不過，繼續有聯儲局官員發表鷹派言論。紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，聯儲局為降低通脹，聯邦基金利率或有必要調高至4.5厘，加息的速度和利率最高能達到多少則取決於未來經濟表現。

聯儲局的主要通脹指標為個人消費者支出(PCE)，剛公布的核心PCE有所放緩，但PCE相反向上。意味即使燃料價格下跌，物價整體未有降溫。單月數據未能就此現象下結論。因此，本周三(12日)及四(13日)分別將有生產物價指數(PPI)及消費物價指數(CPI)公布，數據會為市場提供更多有關通脹預期的線索。

美匯指數上行升勢強勁，加上一系列非美貨幣欠缺短線轉勢基礎，目前看好美元依然是投資基調。從技術面分析，本周美匯指數有望上試之前高位114.78。若高見116，應考慮結算獲利。下方支持參考110.80。

艾德金融外匯部副主管 熊俊傑

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