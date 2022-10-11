【高盛推介】美團急挫創5個月新低 輪證點揀？
2022年10月11日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(11日)早段繼續受壓，接連跌穿160港元及150元兩道大關，低見146.7元，下跌超過8%，是4月以來的低位。
觀察個股輪證資金流向，美團周一(10日)急挫逾6%，資金積極流入好倉捕捉反彈，有超過2,200萬元流入，是周一最多資金流入的個股產品。
現時部署美團認購證，需特別留意產品條款，因為股價回落令早前活躍產品都變得價外，風險較高，宜轉移留意相對較貼價選擇。可考慮以價外程度20%以內，即是行使價約185元以下、2個月期以上作篩選，可留意當中槓桿最高產品之一的美團購(23579)，亦是買賣差價較窄的選擇。
行使價195元附近產品是近日熱門條款，屬低面值、價外，低面值證入場門檻較低，較易於利用注碼控制成本，但要注意價外證風險較高，宜作短線部署，可留意美團購(23395)。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.7倍，行使價185元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，熱門條款、低面值。
相反，投資者如看淡美團，行使價145元附近是近日熱門條款，屬貼價、高槓桿產品，當中可留意美團沽(19810)，是行使價130元以上、2個月期以上、街貨低於15%產品中最高槓桿。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，行使價130元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.6倍，中年期、價外。
美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價產品最高槓桿。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價產品最高槓桿。
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