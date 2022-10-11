【高盛推介】美團急挫創5個月新低　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(11日)早段繼續受壓，接連跌穿160港元及150元兩道大關，低見146.7元，下跌超過8%，是4月以來的低位。

觀察個股輪證資金流向，美團周一(10日)急挫逾6%，資金積極流入好倉捕捉反彈，有超過2,200萬元流入，是周一最多資金流入的個股產品。

美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.7倍，行使價185元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，熱門條款、低面值。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，行使價130元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.6倍，中年期、價外。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價產品最高槓桿。

美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價產品最高槓桿。

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