【高盛推介】騰訊再創接近4年低位　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(11日)早段走勢落後，下跌超過3%，低見254.6港元，是接近4年的低位。

觀察個股輪證資金流向，騰訊連跌第4日，過去3日都有資金在股價下跌時流入好倉，合共約1,300萬元。

騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.2倍，行使價300元以下產品最高槓桿。

騰訊購25404，行使價309元，2023年2月7日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、適合短線部署。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.4倍，3個月期以上產品中最低面值、最高槓桿之一。

騰訊牛64031，收回價240元，行使價237.2元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛59986，收回價230元，行使價227.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價產品最高槓桿。

騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價產品最高槓桿。

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