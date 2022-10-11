【高盛推介】騰訊再創接近4年低位 資金積極趁低吸納
2022年10月11日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(11日)早段走勢落後，下跌超過3%，低見254.6港元，是接近4年的低位。
觀察個股輪證資金流向，騰訊連跌第4日，過去3日都有資金在股價下跌時流入好倉，合共約1,300萬元。
現時貼價騰訊認購證的選擇不多，最貼價證行使價都於280元，但這批產品的面值較高，可考慮轉移至另一輕微價外條款，即行使價298元附近，是少數輕微價外、低面值、高槓桿條款，當中可留意最高槓桿騰訊購(26139)，是行使價300元以下產品最高槓桿，條款及槓桿都非常突出。
槓桿更高的可留意價外、高槓桿購(25404)，提供逾8倍槓桿，適合短線部署。
相反，投資者如看淡騰訊，中期低面值認沽證的選擇其實亦不多，由於價外證年期較長，槓桿較低同時面值較高，可留意貼價沽(22344)，是3個月期以上產品中最低面值、最高槓桿之一，值得留意。
騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.2倍，行使價300元以下產品最高槓桿。
騰訊購25404，行使價309元，2023年2月7日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、適合短線部署。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.4倍，3個月期以上產品中最低面值、最高槓桿之一。
計劃部署騰訊牛熊證，貼價、高槓桿牛可留意騰訊牛(64031)，收回價240元，距離現貨有約15元差距，收回價較遠可留意騰訊牛(59986)，離現貨有約25元差距，亦有逾8倍槓桿，這兩隻牛證都是相近收回價產品最高槓桿。看淡則可留意遠熊(50903)，亦是相近收回價產品最高槓桿。
騰訊牛64031，收回價240元，行使價237.2元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，貼價、高槓桿。
騰訊牛59986，收回價230元，行使價227.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價產品最高槓桿。
騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價產品最高槓桿。
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