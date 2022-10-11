【產經直播】專家醒你撈底攻略！
2022年10月11日 12:02
東網電視更多新聞短片
面對加息環境及經濟陰霾升溫，環球股市近日又再受壓。美國周四(13日)將公布9月消費物價指數(CPI)，市場預期升幅按年回落0.2個百分點至8.1%，但核心CPI則仍保持向上勢頭，料按年升幅升0.2個百分點至6.5%，數據將如何左右美國聯儲局加息步伐？仲要睇實邊啲因素？
為遏抑通壓持續，聯儲局自3月起展開加息周期，令環球市場經歷大震盪，「股債雙殺」局面，至今很多優質資產已出現超賣情況。全球首隻聚亞洲綠色債券的Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059)有何優勢？該ETF在投資組合可發揮避險作用，兼帶來不錯回報？
港股再見11年新低，恒指周二(11日)又跌穿17,000關，在市盈率不足10倍水平，不少股份已價值回歸？想候低吸納港股的話，部署一籃子高息股較穩陣？Global X 恒生高股息率 ETF(03110)目前回報有幾高？
內地十一長假期間遇疫情升溫，在嚴格防疫措施及經濟放緩下，旅遊及消費表現疲弱，令體育用品、餐飲、航空及旅遊等相關股份近日急挫。市場關注內地何時放寬防疫措施，官媒重申疫情尚未遠去，「躺平」沒有出路，堅持就是勝利，中國有能力實現動態清零。外媒引述多名分析師指，動態清零政策預料明年第一季甚至第二季末才會調整。相關股份有何部署策略？可否趁低買入Global X 中國消費龍頭品牌ETF(02806)？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs資深投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券ETF
Global X 恒生高股息率ETF
Global X 中國消費龍頭品牌ETF
了解更多主題式、ESG、收益型及指數ETF