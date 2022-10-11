【產經直播】專家醒你撈底攻略！

面對加息環境及經濟陰霾升溫，環球股市近日又再受壓。美國周四(13日)將公布9月消費物價指數(CPI)，市場預期升幅按年回落0.2個百分點至8.1%，但核心CPI則仍保持向上勢頭，料按年升幅升0.2個百分點至6.5%，數據將如何左右美國聯儲局加息步伐？仲要睇實邊啲因素？

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