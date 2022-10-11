俄羅斯企業據報尋求香港作為避風港　規避西方制裁

外媒報道，正被西方制裁的俄羅斯公司正在尋找「避風港」，市傳香港是其中一個選項，隨即引發美國官員的關注。

報道引述香港ONC柯伍陳律師事務所主管合夥人甄灼寧表示，包括國營企業在內的許多俄羅斯大公司，正在尋求與香港律師事務所合作，協助他們在相比紐約及倫敦等地「更友善」的司法管轄區落腳。

知情人士透露，有俄羅斯企業跟至少兩家中國境內的其他律師事務所進行接觸，其中一些公司詢問了在當地集資的相關事項。甄表示，俄羅斯企業對於將某些活動轉移到香港的興趣肯定在增加，其律師樓已跟俄羅斯客戶進行了初步討論，有些正尋求將公司註冊地改為香港，同時保留在俄羅斯本土的業務營運。

美國國務院發言人表示，香港作為金融中心的聲譽，將取決於是否遵守國際法規和標準，為逃避多個司法管轄區的制裁，部份人士可能將香港當作避風港，這種情況讓人進一步質疑香港商業環境的透明度，而美國企業愈來愈謹慎看待香港的商業環境。

香港金融管理局發言人表示，根據香港法律，銀行沒有義務實施外國政府的單方面制裁，將由銀行自行評估這類風險，並公平對待客戶。金管局數據顯示，截至6月底，香港銀行對俄羅斯曝險僅8億港元，低於2月底的26億元。

俄羅斯入侵烏克蘭後遭到西方國家嚴厲制裁，由於中國則不願譴責其入侵行動，更與普京政府保持友好關係，儘管香港目前仍能夠為俄企提供一個通往外資的窗口，惟隨着局勢升溫，香港面臨被「次級制裁」(Secondary Sanction)的潛在威脅，因此香港的銀行及會計師樓是否願意與俄羅斯公司合作仍存疑。