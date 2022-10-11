專家樓評：香港萬億資金去向左右樓市大局

筆者向來重視香港每個月的貨幣供應量的M3報告，因為從M3可以看到資金流，亦即可以了解到香港的經濟趨勢。事實上，近年筆者從M3的理解，明白到香港經濟愈來愈不跟美國走！

很多人不明白為何在聯繫匯率之下，香港雖有加息壓力，但是並不需要緊隨美國，先看P按的息率，筆者認為是在乎貨幣供應量或銀行存款有多少，當M3有16萬億港元即是遠高於借貸額的時候，如果加P按，銀行等同自殺！

但是就算看H按息口，雖然是有上升，但香港都不跟美國走，H按是根據銀行結餘的多寡而決定的，當有大量資金湧入香港的時候，金管局就會運用銀行體系的未償還外匯基金票據及債券吸納過多的湧入資金，所以有關資金當有一天要走的時候，其實都不會影響到香港的銀根，因為我們只要在未償還的票據上放出這些資金就可以平衡到了。那為何香港H按會加得多？我們深入了解這個問題之前，首先要明白一個重要的因素和事實。

首先追擊套息的「炒家」往往都是在香港借錢的，即是說他們愈舉債去追擊港元，其實另一方面是抬高了銀行H按的息口，同時也增加了這群追擊家的成本，所以每次香港受追擊之後，香港人都有一群人是受惠的，享受很高的銀行定期息口。

很多人忽略了不少香港市民是享受着借貸低息及定期高息，定期高息遠高於銀行按揭的2.875%，香港居然沒有人讚揚這幸福。我們看回M3的數據，在過去六個月有逾1萬億港元是由M3其他部分轉移去做定期存款的，這1萬億定期除了很大部分可以享受到高息之外，而且可逃過了過去三個月股災及樓價下跌的風浪，這萬億購買力的去向影響大局！

祥益地產總裁 汪敦敬

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