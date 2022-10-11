道期跌逾200點 日圓曾低見145.88
2022年10月11日 16:12
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●美匯指數報113.19；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1877；美元兌日圓報145.63，日內曾低見145.88；歐元企0.9702，英鎊處1.1019。金價報1,663美元。布油報95.02美元，紐油報89.82美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌210點。
●恒生指數失守萬七關，全日收報16,832點，跌384點或2.23%；國企指數收報5,729點，跌151點或2.57%；科技指數創新低，收報3,278點，跌120點或3.55%。主板成交912億港元。https://bit.ly/3rJ7FpJ
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-瑞信料中建材第四季利潤率將改善，目標價降至8.7元。
-花旗料煤氣未來幾年不發紅股，目標價降至5.8元。
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●滬綜指收升5點，電力股領漲2.8%，金融股靠穩。https://bit.ly/3ywiShn
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●加密貨幣：
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