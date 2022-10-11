俄國掀逃離潮　再有億萬富豪宣布放棄俄籍

外媒報道，貴為美國硅谷最富有的俄羅斯人、在俄國出生的億萬富豪Yuri Milner周一(10日)宣布，已正式放棄俄國籍。

他在社交平台發文稱，「在俄羅斯吞併克里米亞後，我和家人於2014年永遠離開了俄羅斯。」他在2009年創立技術投資公司DST Global。Milner稱，自1999年以來他一直是以色列公民，他們一家自2014年以來一直住在美國加州。

他沒有解釋周一(10日)發布上述消息的原因，而Milner的發言人則對其發文不作進一步說明。

據悉，今年在福布斯排行榜中還有兩位俄羅斯富豪放棄了俄羅斯國籍，而除了這3位富豪，自俄羅斯今年2月在烏克蘭展開「特別軍事行動」，有大量富人、明星、演員及歌手以各種理由離開了俄羅斯。