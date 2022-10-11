第三季香港寫字樓租金進一步向下　跌幅約0.4至3.4%

第一太平戴維斯最新發表的2022年第三季香港寫字樓租賃市場報告指出，今年第三季香港各區寫字樓租金進一步下跌，跌幅介乎約0.4至3.4%，當中，以港島南的跌幅最大，而坐落西九龍的長沙灣、葵涌及荃灣的跌幅最小。至於上季中環商廈實質租金跌至每方呎約102.5港元，較2019年高峰水平，下降約33%，而全港整體平均租金亦較高位下跌約30%。

第三季整體寫字樓空置率約10.2%，相當於約650萬方呎，其中，以九龍東及中環空置情況尤其顯著。九龍東空置率約14.4%，相當約190萬方呎樓面，而中環則約8.3%，涉及約130萬方呎。而部分地區的空置率已接近或稍高於2009年環球金融海嘯時水平。

該行指，香港與內地仍未完全通關，導致內地企業在上季的租賃需求持續下降，目前該類企業在港的租賃規模仍低於2018年水平。第三季租賃較活躍的內地企業主要是從事私募基金或資產管理、證券、銀行、房地產及保險行業，仍然偏好進駐核心商務區，以中環為例，期間該類租戶租用的寫字樓空間，佔該區整體甲級商廈的約25%，而上環租用率則更高，佔達35%。而內地企業租客進駐比率最高的大廈，均由內地資金主持有。

該行一份關於頂級寫字樓租賃成本的數據顯示，香港租金仍然遠高於第二位的東京。近期部分本港或跨國企業遷移至新加坡，帶動當地租賃需求，再加上通脹導致物業雜費上升等因素，令新加坡核心商業區甲級寫字樓的整體租金按季微升約0.3%。當地超甲級寫字樓租金升幅更高，達約0.9%，而由本港遷往新加坡的租客大多會進駐該類寫字樓。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，由於本港尚未通關，加上股市疲弱，窒礙內地企業的租賃需求，但來自ESG、金融科技、加密貨幣、NFT/藝術品拍賣、醫療服務、政府及公營機構及私人會所等行業的租賃正在逐漸增加。

該行香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基指出，部分業主開始提供更長的免租期，甚至提供資本開支補貼，但仍屬少數。對於公司規模較小的租戶，設備齊全的寫字樓單位在目前市場上特別吸引。

至於該公司九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明稱，鑑於經濟增長放緩及抗疫限制措施持續執行，預計今年最後一季的租賃需求將維持低迷，而隨着市場的新供應增加，空置率高企的情況料會持續至明年。