【產經直播】港股跌穿萬七關 將繼續尋底？
2022年10月11日 16:36
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美股連跌4日，而港股周二(11日)失守萬七關，低開21點後，跌幅持續擴大，曾挫逾400點，低見16,789點，再創11年新低，收市仍跌384點，報16,832點，跌市成交僅912億元。本周美國將陸續公布9月份通脹數據及上月議息紀錄，市場預料9月消費者物價指數(CPI)會按年下跌，但核心CPI仍會繼續向上，股市又會向下炒？投資者宜先減倉避一避？
美國10年期債息再次觸及4厘，科網股難逃一跌，美團(03690)盤中一度挫9%，創5個月低位，低見146.7元，收市仍跌6%，而阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及京東(09618)亦向下。科指亦再創新低，一眾科網股現時不宜沾手，抑或可以趁低小注吸納？邊隻又最值博？
新東方(09901)表示公司核數師的工作底稿，無法由美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)全面檢查，股價應聲跌8.7%。中美就中概股的審計爭議會繼續發酵？中概股不宜沾手？
中遠海控(01919)發盈喜，預料頭3季純利有972.06億元人民幣，按年增加約43%，不過單睇第三季，經常性純利323億元人民幣，按季則倒退13%，前景未必咁好？該股逆市升1.6%，股價仲可以彈幾多？
另一方面，國航(00753)非公開發行股票申請獲中證監受理，股價收挫近一成，其他航空股亦受拖累，南航(01055)亦跌逾6%，何解要跌咁多？另有傳內地將於二十大會議後將放寬入境政策，有望帶挈航空板塊回升？
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