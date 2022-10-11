【產經直播】港股跌穿萬七關　將繼續尋底？

美股連跌4日，而港股周二(11日)失守萬七關，低開21點後，跌幅持續擴大，曾挫逾400點，低見16,789點，再創11年新低，收市仍跌384點，報16,832點，跌市成交僅912億元。本周美國將陸續公布9月份通脹數據及上月議息紀錄，市場預料9月消費者物價指數(CPI)會按年下跌，但核心CPI仍會繼續向上，股市又會向下炒？投資者宜先減倉避一避？

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