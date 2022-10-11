啟德MIAMI QUAY I夥美聯、經絡推置業及按揭優惠

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，近日市場連環公布正面消息，料帶動整體樓市轉活。當中將於10月19日發表的《施政報告》成焦點，市場憧憬其帶來利好經濟及樓市消息，帶動各行各業加快復甦、亦有助並將帶動換樓鏈，一、二手市場均受惠。

有見及此，項目特別與美聯物業及經絡按揭推出優惠按揭計劃。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，會為買家提供「抗加息高成數H按計劃」，按息全期低至銀行同業拆息(H)1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2.5厘（即實際按息低至2.625厘），現金回贈高達2%，按揭成數最高可達九成，年期最長可至30年。另有「抗加息定息按揭計劃」，首2年按息固定為2.75厘，其後低至H加1.3厘。

此外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，金管局日前放寬壓測要求，可選購單位的範圍也擴大，變相提升買家購買力，而多個新盤部署登場，若推盤步伐理想兼政府有利好消息公布，預期本月全月一手交投可望錄得約1,000宗水平，將較上月回升。