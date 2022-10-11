鍾培生家族企業︰冀盡快復牌

華厦置業周二(11日)最新公布，上周四(6日)收到聯交所發出之函件，載列該企股份恢復買賣的指引，內容包括證明公司已遵守上市規則第13.24條(擁有足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運)、以及公司適合繼續上市。

該企必須符合所有復牌指引、對導致其暫停買賣的事宜作出補救，以及於其證券獲准恢復買賣前，全面遵守上市規則至聯交所滿意，要負責有制定其恢復買賣行動計劃。若情況有變，聯交所可修改或補充復牌指引。

按照上市規則，聯交所可將已連續停牌18個月的任何證券除牌，就華厦置業而言，期限為2024年3月14日屆滿，一旦公司未能對導致其暫停買賣的事宜作出補救、符合復牌指引及全面遵守上市規則至聯交所滿意，並於該日之前恢復股份買賣，上市科將向上市委員會建議撤銷該企上市地位。聯交所亦有權在適當情況下施加更短的特定補救期。

主席鍾棋偉(鍾培生伯父)於公告表示，該企正採取適當措施以解決導致股份暫停買賣之事宜，全面遵守上市規則至聯交所滿意，並將尋求盡快恢復股份買賣；將適時向股東及有意投資者通報最新進展。

要留意的是，9月初，華厦置業公布收悉上市委員會發出之函件，通知公司，上市委員會經考慮公司及上市科所提交之所有資料(包括書面及口頭)後，決定維持公司股份須根據上市規則暫停買賣的決定。

上市委員會當時認為，該企未能根據上市規則第13.24條之規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運，以及不適合繼續上市。華厦置業當時表示，「已決定不會就上市委員會決定作出覆核」，股價其後單日急瀉約30%。