歐冠昇：相信香港超級連繫人角色比以往更重要

不過，他坦言，有機會的地方就有競爭，現在是全球市場演變中的一個前所未有的時刻，市場各方正期待着港交所發揮領導作用，現在需要比以前創造更多的互聯互通。隨着世界經濟重心的東移，港交所要繼續保持作為國際領先交易所的地位，並利用好作為全球超級聯繫人的優勢，充分滿足市場各方的需求，為各方實現多贏。

他提到，未來要專注於其獨特的中國優勢和互聯互通機制，同時要多元發展各項業務，連接資本與創意，並積極擁抱重塑行業的新趨勢。

歐冠昇在網誌中重提過去8年，發展互聯互通機制及成果，推動中國資本市場的雙向資本流動。滬深港通成交額自推出以來不斷增長，南北向交易合計日均成交額已經由2017年的210億港元，增至2021年的1,866億港元；債券通成交額從2017年的2,760億元人民幣，迅速增長到2021年的6.4萬億元，國際投資者對內地的固定收益市場的投資額從2017年7月的0.9萬億元人民幣，增加至2022年6月的3.7萬億元。同時正培育中國內地投資產品生態系統。

互聯互通機制持續擴容，7月納入ETF通，並啟動互換通。中國證監會9月時亦宣布計劃將外國公司納入港股通。歐冠昇形容「這將是一個里程碑式的突破」，因為它將首次允許內地投資者通過香港購買國際股票，從而大大提升香港的上市平台對於國際發行人的吸引力。不僅可以進一步提升香港作為全球融資中心的地位，也可以為內地投資者提供更豐富的投資選擇，轉而又增加香港市場的流動性，形成良性循環。儘管在動盪的國際環境下，有些地區出現了脫鈎的趨勢，但香港可以在促進金融掛鈎方面發揮更大的作用。