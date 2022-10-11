經絡：9月新批按保計劃宗數及金額創7個月新低

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司最新資料顯示，9月份新批出按揭保險計劃貸款宗數2,989宗，金額為169.97億元，較上月分別減少6.7%及8.8%，宗數及金額連跌4個月，創7個月新低。9月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,543宗及85.94億元，按月減少20.1%及26.4%；平均新取用按保貸款金額為557萬元，按月下跌47萬元，創6個月新低。

2022年首9個月新批出按保貸款宗數及金額錄得34,250宗及2,021.02億元，按年下跌12,251宗及578.1億元，宗數創近3年新低。而今年首9個月新取用按保貸款宗數及金額錄得14,444宗及837億元，按年減少20.2%及16.2%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，9月份按保數字全線下跌，相信因近月樓市交投淡靜，以及面對加息周期，未來供樓利息開支將有所增加，使市民入市相對謹慎，而按保宗數及借貸額亦相應放緩，以避免即時跌入負資產行列。

他指，現時樓按市場利淡因素充斥，氣氛觀望，如下周《施政報告》未能提出有效的振樓市方案，今季樓按市場或會繼續下調，按保數字亦會相應回落。