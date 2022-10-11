【銀主割價】太古城海景樓王拍售1740萬　低估價2成

低市價銀主物業獲市場爭購。環亞物業拍賣周二(11日)共賣出4項銀主盤物業，當中，鰂魚涌太古城海景花園金楓閣低層G室，開價1,680萬港元，獲3組客出價競投，最終以1,740萬元賣出，較估價低約17%，呎價約17,143元。

該行董事總經理區蘊聰表示，是次拍賣現場氣氛熱鬧，出席人數達70至80人，當中焦點物業為上述太古城銀主單位，拍賣前市場反應理想，有近20組準買家登記。單位實用面積約1,015方呎，擁全維港海景，單位銀行估價約2,100萬元，最新成交價低約360萬元，買家為用家。單位原業主於2019年以約2,200萬元購入，呎價約21,675元，單位現貶值約460萬元或約21%。

同場亦售出土瓜灣鵬程街16號高層舊樓銀主盤，實用面積約466方呎，區指出，該物業屬土瓜灣「十三街」範圍，與上周市區重建局公布將啟動重建的土瓜灣「五街」，只是一街之隔。該單位開價330萬元，獲多達6組客出價爭購，最後搶高約90萬元或約27%，以420萬元拍賣售出，呎價約9,013方呎，買家為投資者。

另外，是次亦拍賣沽出沙田全輝中心B座高層4室銀主盤，單位實用面積約277方呎，開價338萬元，獲兩組客搶至370萬元賣出，呎價約13,357元。該單位銀行估值約432萬元，現時成交價低約62萬元或約14.4%，買家為用家。場內亦賣出一個商場迷你舖位，北角城市金庫單號舖，建築面積約48方呎，連租約開價31萬元，以33萬元拍賣售出，該舖月租金收入約1,600元，以最新成交價計，租金回報率約5.8厘。