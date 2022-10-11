世邦魏理仕：本港第三季甲級商廈租賃交投跌8.8%

世邦魏理仕發表《香港市場回顧及展望》，2022年第三季度甲級寫字樓租賃量按季下跌約8.8%，涉及樓面約901,400方呎，而今年初至今租賃量則約300萬方呎，按年減少約12.1%。

至於上季新增商廈空間達約180萬方呎，為2008年第三季度以來最大升幅，但預租情況有限，令淨吸納量維持負數水平，整體吸納量收縮約51,400方呎。

不過，核心商業區中環及尖沙咀吸納量則屬正數，上季則分別錄得33,700方呎及14,100方呎吸納量，而其他主要地區則維持負數水平。

另方面，新增辦公室空間，將整體空置率推高至約1,190萬方呎的歷史新高，空置率上升兩個百分點至約14.1%。九龍東的空置率則超過20%，為2010年第一季度以來最高水平，而中環空置率則微跌約0.15個百分點至約8.1%。

同時，較高的空置率亦導致整體租金按季下跌約1%，跌幅較前兩個季度為多，今年初至今的跌幅約2%，未有個別地區於2022年第三季出現租金增長。

此外，今年第三季度本地消費保持穩定增長，隨着政府取消對入境旅客的強制性酒店隔離後，市場情緒在季末有所改善。上季街舖空置率按季下降約1.8個百分點至約14.4%。而銅鑼灣空置率按季則減少約2.6個百分點至約9.2%，為自2020年第一季度以來首次出現單位數。尖沙咀及旺角空置率也分別下跌至約1.4個百分點與約2.3個百分點，至約21.7%及約16.6%。

不過，舖市遇上有史以來最長的下周期後，街鋪租金有所回升。上季核心地區街舖按季增長約2.9%，為自2012年首季以來的最快增長，餐飲業仍然是推動租賃需求的重點行業。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，儘管港府調整了檢疫措施，但由於全球有機會出現新一輪的經濟衰退及持續加息，不少國際企業開支保持謹慎態度，香港經濟仍然存在不確定因素，預計寫字樓需求將出現溫和增長。同時，預期本港與內地全面通關之前，調整檢疫措施對香港零售市場的影響中性。