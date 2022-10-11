俄藉能源戰迫歐盟斥3萬億埋單　歐倡建實質聯盟對抗

以美國為首的西方聯盟近期跟俄羅斯、中東等國大打能源戰，刺激紐約期油價格早前一度重上每桶90美元，周二則與布蘭特期油齊回吐逾2%。摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)認為，美國應該開採更多油氣緩解全球能源危機；澳洲能源巨擘Ampol行政總裁Matt Halliday則估計，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)上周宣布的減產行動，反映中東主要產油國預期全球經濟將陷入衰退。

戴蒙批評，美國早應在俄烏戰爭爆發之初迅速應變增加產油量，不應該跟沙特阿拉伯一樣就手旁觀。他直言，由於歐洲一直過於依賴俄羅斯能源，所以這場能源危機屬為「可預見的危機」。Ampol行政總裁Matt Halliday則表示，以油組的角度來看，減產行動顯示其預計全球經濟將陷入衰退，又指地緣政治一直對油價影響至關重要。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾則發表公開信，指歐盟需要建立一個實質的能源聯盟，以對抗俄羅斯投下的「能源炸彈」。他在書中表示，今年上半年歐盟已經為進口能源「埋單」3,800億歐元(約2.9萬億港元)，相當於歐盟生產總值額5%的能源貿易赤字。

早前有外媒報道，歐洲經濟火車頭的德國深受高價能源打擊，中小企業恐爆發倒閉潮！據德國金屬工業工會IG Metall上個月調查，目前該國製造商所面臨的能源費用是兩年前的10倍，令五分之一的企業考慮將業務轉移至海外。

另德意志銀行研究報告指，由於能源價格狂飆，德國今年製造業產量下跌2.5%，明年將下跌5%，德國大型企業可將業務轉移至其他地方，惟中小企業將受更大打擊，「對中小企業而言，適應新能源環境將令公司面臨存亡危機。」