IMF調低明年全球GDP預測至2.7%　警告最糟糕還在後頭...

國際貨幣基金組織(IMF)公布，下調2023年全球GDP預期，更警告「最糟糕的還在後頭」。IMF將今年全球經濟增長預期保持在3.2%，同時將2023年世界經濟增長預期下調0.2個百分點至2.7%；將2022年美國經濟增長預期下調0.7個百分點，維持對美國2023年的經濟增長預期不變；上調歐元區、英國、俄羅斯及南美洲2022年GDP增長預期；下調歐元區、英國和拉丁美洲2023年GDP增長預期；上調2022年、2023年全球通脹預期。

IMF在最新的《世界經濟展望報告》(WEO)更預計，2023年全球經濟增速有25%的可能性降至2%以下。

相比起半年前的WEO，全球143個經濟體(佔全球GDP的92%)2023年的最新經濟預期都遭IMF大幅調低。IMF指出，2023年全球經濟的預期增速將錄得2001年(當年為2.5%)以來除全球金融危機及新冠疫情期間的最低水平，且遠低於全球經濟在2000至2021年的平均水平3.6%。

是次報告也指出，經濟前景的下行風險「異常巨大」。貨幣政策或出現誤判，不符合降低通脹的正確立場；全球最大經濟體間的政策路徑可能繼續分歧，導緻美元進一步升值；更多能源及食品價格衝擊或導致通脹持續更長時間；全球融資條件收緊可能引發廣泛的新興市場債務危機；俄羅斯停止天然氣供應可能會降低歐洲的產能；新冠疫情的反復或新全球健康恐慌可能會進一步阻礙經濟增長；地緣政治分裂可能阻礙貿易和資本流動，並進一步阻礙全球在氣候政策上的合作。